Irmã de Neymar confirma fim do namoro com Gabigol

O cantor Nego do Borel explicou, durante participação no programa ‘Se Joga’, da TV Globo, por que não se apresentou em uma festa de 15 anos no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, em novembro de 2019. Ele foi contratado para o show, mas não compareceu – e a situação rendeu polêmica nas redes sociais.

O site do jornal ‘O Dia’ apurou que Nego do Borel recebeu um cachê de R$ 60 mil para o show, além de R$ 30 mil para gastos adicionais. Além do show não ter acontecido, a família da aniversariante precisou entrar na Justiça para obter ressarcimento, de acordo com a publicação.

Somente agora, Nego do Borel pediu desculpas para a adolescente que estava completando seu 15° aniversário. O motivo para a ausência, segundo ele, foi relacionado a logística.

“Fui contratado para fazer um show em São Paulo às 22h e outro no Rio de Janeiro à 1h. Daria tempo para sair do show, pegar o jatinho e chegar em Copacabana, mas o jato não chegou”, afirmou.

"Fui contratado para fazer um show em São Paulo às 22h e outro no Rio de Janeiro à 1h. Daria tempo para sair do show, pegar o jatinho e chegar em Copacabana, mas o jato não chegou", afirmou.

O artista completou dizendo entender que a família tenha ficado chateada, já que estavam esperando pela presença dele. “Fiquei esperando, o pessoal do Rio me ligando, a mãe da menina desesperada, preocupado, chateado, com razão. No meio disso tudo, tem uma empresa que organiza a festa e me contratou. Não consegui ter o contato com a família da menina, mas queria muito me desculpar”, afirmou.

Nego destacou que não teve contato direto com a aniversariante, nem com a mãe dela, por isso, o pedido de desculpas só foi feito agora, no ‘Se Joga’. “Houve contato entre meu escritório e a empresa que me contratou. A gente o tempo todo quis ajudar, mas não teve o contato direto com a família”, disse.