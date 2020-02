Itaituba deve ficar sem água por 10 horas nesta sexta, 14

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) realiza sessão pública AMANHÃ- quinta-feira-10/10, em Itaituba-PA, sobre a concessão de trechos da BR 163/230 MT/PA.



Esta é a 3ª sessão presencial da Audiência Pública nº 15/2019 que tem o objetivo de receber contribuições sobre as minutas de Edital e Contrato, o Programa de Exploração da Rodovia e os Estudos de Viabilidade para a concessão de 970,20 km desta rodovia, no trecho compreendido entre o entroncamento com a Rodovia MT-220 (Sinop/MT) e a divisa dos Estados do Mato Grosso e Pará (Guarantã do Norte/MT); BR-163/PA, no trecho compreendido entre a divisa dos Estados do Mato Grosso e Pará (Novo Progresso/PA) e o entroncamento com a BR230/PA (Itaituba/PA); e BR-230/PA, no trecho compreendido entre o entroncamento com a BR-163/PA (Itaituba/PA) e o início da travessia do Rio Tapajós (distrito de Miritituba, Itaituba/PA).



O período para envio de contribuições (de forma eletrônica , pelo site) começou em 28 de agosto e vai até o dia 18/10/2019 (até as 18h, horário de Brasília).