Itália tem queda significativa dos casos de Covid-19

Com todas as atividades reabertas após dois meses de quarentena, a Itália registrou uma significativa redução no número de novos casos de coronavírus. Nesta sexta-feira (19), o país confirmou 47 mortes nas últimas 24 horas, contabilizando 34.561 vítimas para a Covid-19.

Entre quinta e sexta-feira foram confirmados 251 novos casos, sendo este o número mais baixo nos últimos três dias. No total, a Itália tem 238.011 pessoas infectadas desde o início da crise em fevereiro.

As autoridades locais destacaram que a Lombardia, região mais afetada pela pandemia, seguiu a tendência na queda de infecções e também no número de óbitos. Entretanto, um relatório publicado pelo Instituto Superior de Saúde italiano (ISS), mostrou que o vírus SARS-CoV-2 circulava por Milão e Turim já em dezembro de 2019.