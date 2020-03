Jair Bolsonaro comemora aniversário ao lado da família

Presidente completa 65 anos neste sábado

O presidente Jair Bolsonaro comemorou seus 65 anos ao lado dos familiares, neste sábado (21), em Brasília. Bolsonaro recebeu a visita dos filhos Flávio, Eduardo e Carlos, além das netas e noras.

Nas redes sociais, amigos e familiares prestaram homenagens ao presidente. O senador Flávio Bolsonaro aproveitou para declarar que o Brasil irá passar pela crise do coronavírus “se Deus quiser”.

– No momento difícil que o Brasil atravessa, todos nós temos a esperança e a certeza de que, se Deus quiser e sob seu comando, vamos vencer mais essa batalha! Que Deus continue te dando muita saúde, sabedoria e entendimento em cada decisão que tomar – escreveu o senador.

Ainda nesta tarde, Bolsonaro dedicou um tempo do seu dia para comunicar que o Hospital Albert Einstein iniciará testes com cloroquina em pessoas diagnosticadas com Covid-19. Ele afirmou ainda que ordenou aumento na produção do medicamento, que já é utilizado para tratar malária, lúpus e algumas doenças reumáticas.