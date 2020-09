Jair Bolsonaro quer retorno da torcida em estádios de futebol

Nesta quinta-feira (17), o presidente Jair Bolsonaro defendeu a volta da torcidas em partidas de futebol disputadas no país. A declaração foi dada durante transmissão ao vivo pelas redes sociais.

De acordo com o presidente, para que as torcidas seja liberdades é preciso um parecer do Ministério da Saúde e um parecer da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

– A gente espera que brevemente aí comece a ter público os jogos de futebol. Que não seja com a sua capacidade plena, mas 10%, 20%, 30% eu acho que já pode começar a abrir os estádios no tocante a isso daí. É lógico que depende de parecer da Anvisa, da Saúde. Parece que está tudo positivo, caminhando nesse sentido aqui – apontou.