Japão diz que Olimpíadas vão acontecer “a qualquer custo”

A ministra do Japão para a Olimpíada, Seiko Hashimoto, garantiu que os jogos de Tóquio vão acontecer de qualquer forma em 2021. Marcados inicialmente para acontecer entre os dias 24 de julho e 9 de agosto de 2020, os Jogos Olímpicos foram adiados para o período de 23 de julho a 8 de agosto de 2021.

– Todos os envolvidos com os Jogos estão trabalhando juntos para se prepararem e os atletas também estão fazendo esforços consideráveis para o ano que vem. Acho que temos que realizar os Jogos a qualquer preço. Quero concentrar todos nossos esforços em medidas contra o novo coronavírus – afirmou Hashimoto.

Vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), o australiano John Coates já havia dito que a Olimpíada precisa acontecer por respeito “às muitas pessoas que trabalham na sua preparação e sobretudo aos atletas que estão fazendo esforços consideráveis para se prepararem para o próximo ano, num contexto difícil”.

Autoridades do governo japonês, do governo municipal de Tóquio e do comitê organizador dos Jogos se reuniram pela primeira vez na semana passada para determinar passos para conter o coronavírus durante o evento esportivo.

Por Rafael Ramos