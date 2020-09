Jefferson Lima é traído pelo PP e está fora da disputa à Prefeitura de Belém

A noite de convenções partidárias na quarta-feira, 16, em Belém, teve momentos de constrangimentos. Na convenção do Partido Progressista (PP) que, a princípio lançaria a candidatura de Jefferson Lima à Prefeitura de Belém, na última hora, na sede do partido na Cidade Velha, o partido, em votação, decidiu se coligar ao PSD e apoiar a candidatura de Gustavo Sefer, que havia acabado de ser homologada.

Fora da eleição – Com essa decisão, Jefferson Lima perdeu a votação por 10 votos a cinco e está fora da corrida à Prefeitura de Belém, mas não ficou calado. Em vídeo, a indignação de Lima com a decisão do PP é mais que evidente.

Lima ainda conclama seus aliados para que tentem reverter a votação, mas não conseguem. Aos gritos de “Sefer vendido”, “Sefer pedófilo”, Jefferson Lima e apoiadores deixam a sede do partido.

No vídeo, Jefferson é bem claro: “Olha, pessoal, acabaram de sacanear a nossa candidatura. Sefer e vereador Émerson”. E pergunta “Quem é a favor na minha candidatura?”, e recebe palmas e gritos de apoio.

Negociatas – O que circula no meio político de Belém é que duas candidaturas à Prefeitura estariam deixando o clã Barbalho preocupado. São as candidaturas de Vavá Martins (Republicanos), que manteve posicionamento e continua na corrida municipal, e a de Jefferson Lima, que, pelo resultado da convenção do PP de quarta-feira à noite, foi mais uma ‘vitória’ do governador Helder Barbalho (MDB), que assim vai eliminando adversários mais fortes.

Mais cedo, ainda na quarta-feira, Helder Barbalho já havia conseguido limar a candidatura de Éder Mauro, que perdeu a votação na convenção do PSD, por 10 votos a um, e teve a candidatura de Gustavo Sefer homologada à Prefeitura de Belém. Leia aqui: Aconteceu o esperado: Éder Mauro está fora das eleições 2020

Veja o vídeo que mostra a indignação de Jefferson Lima: