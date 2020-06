Jéssica Costa e Sandro Pedroso rompem casamento após 4 anos juntos, diz coluna

Jéssica Costa e Sandro Pedroso se separaram após Carnaval e se mantiveram na mesma casa pelo filho, Noah, de quatro anos. No Instagram, a filha do sertanejo Leonardo revelou aos seguidores que deixou o Rio de Janeiro e está em Goiás. ‘Voltei para Anápolis’, disse

O casamento de Jéssica Costa e Sandro Pedroso chegou ao fim. Um ano depois de subirem ao altar e quase cinco de relacionamento, os dois optaram pela separação e a influenciadora comunicou aos fãs que está morando em Goiás. “Voltei para Anápolis”, contou ela, ainda esta semana. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal “O Dia”, deste domingo (31), amigos do ex-casal revelaram que a decisão oficial foi tomada logo depois do Carnaval, mas Jéssica e Sandro estavam sob o mesmo teto por conta do filho, Noah, de quatro anos.

Sandro Pedroso fez proposta para tentar salvar casamento

Em novembro do ano passado, Sandro Pedroso falou abertamente que vinha enfrentando uma crise na união com Jéssica Costa. Na época, o artista e ex-participante de “A Fazenda 11” revelou umas das tentativas de recuperar seu compromisso com a filha do sertanejo Leonardo: “Resolvi propor a ela fazer uma lista das coisas que ela não gostava em mim. E eu fazer uma lista coisas que eu não gostava nela”. Em março, já separada, a loira passou por uma cirurgia no coração e trocou a válvula pulmonar.

Vinícius D’Black e Nadja Pessoa se separam após 10 anos

No sábado (30), Vinícius D’Black anunciou separação de Nadja Pessoa. “Não foram dez dias. Foram dez anos de momentos inesquecíveis, dias felizes e dias difíceis, risos e lágrimas, vitórias e derrotas. Foi tudo muito intenso, um turbilhão de emoções que me tomaram o coração e transformaram nossas vidas para sempre”, disse o intérprete de “Sem Ar”.

Luísa Sonza e Mayra Cardi estão solteiras

Em seu perfil do Instagram, D’Black contou também que a última vez que havia tido contato com Nadja, uma das participantes mais polêmicas na história do reality “A Fazenda”, foi no dia 21 de maio. O artista voltou a morar com os pais no Rio de Janeiro. “Agradeço a Deus por tudo e peço que abençoe a Nadja em todos os seus passos. Agradeço o carinho dos fãs que torceram tanto pela dupla e que tenho certeza que irão continuar conosco mesmo em caminhos diferentes e por fim obrigado pelo acolhimento da minha família, dos amigos e de todos os fãs por esse mundão. Amo vocês”, concluiu. Ainda este ano, Whindersson Nunes e Luísa Sonza chocaram os internautas ao anunciarem fim do casamento e Mayra Cardi e Arthur Aguiar também não estão mais juntos.