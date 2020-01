“Jesus nunca foi socialista”, diz Marco Feliciano no Pânico

Ótima notícia para os concurseiros! O Banco do Brasil (BB) está elaborando um novo edital de concurso público para o cargo de escriturário. A carreira exige nível médio para ocupação e terá salário de R$ 4.036,56.

A banca organizadora da seleção já foi escolhida, de acordo com informações de uma fonte do BB para a Folha Dirigida que também revelou ao site de concursos que o edital deve ser publicado em março.

Ainda, segundo a fonte, o concurso contemplará diversos estados do país, mas a oferta de vagas não foi divulgada. A assessoria de imprensa da financeira não confirmou a informação sobre o planejamento do novo concurso.

Contudo, nos anos de 2015 e 2018, quando o banco abriu processos seletivos, o setor de informação também não havia confirmado a notícia. Os certames só foram divulgados após estarem bem próximos da abertura das seleções.

Sobre o cargo de escriturário, o salário informado para o cargo será composto por auxílios-refeição e alimentação, para jornada de trabalho referente a 30 horas por semana. Além disso os contratados terão direito aos seguintes benefícios:

Auxílio-transporte (variável de acordo com a localidade do funcionário); Participação nos lucros (geralmente, paga duas vezes ao ano); Plano de saúde e odontológico; Previdência privada com participação do banco; Auxílio creche/babá; Auxílio ao filho com deficiência; e Possibilidade de ascensão profissional.

Como foi o último concurso para escriturário

Para quem está interessado em se preparar, no último concurso do Banco do Brasil para escriturário que aconteceu 2018, as provas objetivas foram compostas por 70 questões divididas entre Conhecimentos Básicos e Conhecimentos Específicos. Confira:

Conhecimentos Básicos

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico- Matemático;

Atualidades do Mercado Financeiro.

Conhecimentos Específicos

Cultura Organizacional;

Técnicas de Vendas;

Atendimento;

Domínio Produtivo da Informática;

Conhecimentos Bancários;

Língua Inglesa.

Os candidatos também tiveram que realizar uma redação, elaboração de um texto em prosa do tipo dissertativo-argumentativo, com no mínimo 25 e no máximo 30 linhas. O tipo de regime de contratação foi o celetista.

Vale lembrar que em 2018 houve um concurso do BB, também com vagas para escriturário. Porém, na época, a especulação era de que embora as vagas fossem para o cargo de escriturário, os aprovados atuariam na área de TI do banco.

O rumor se fortaleceu, sobretudo, por conta do conteúdo programático, que abordou diversos temas de informática e tecnologia.