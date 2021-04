Joana Prado e filha sofrem grave acidente de carro nos Estados Unidos

Nesta quarta-feira (7), Joana Prado, esposa do lutador Vitor Belfort, usou as redes sociais para contar aos fãs sobre um acidente de carro que sofreu ao lado da filha, Kyara, de 11 anos. A família mora na cidade de Fort Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos.

O automóvel de Joana foi atingido, na terça-feira (6), por outro veículo cuja condutora estava embriagada.

– Estou eu e a Kikinha aqui para compartilhar com vocês que ontem a gente teve um acidente de carro horrível, mas, graças a Deus, estamos bem. Eu só tive algumas fraturas no pé, alguns cortes, alguns machucados leves. A Kika também está bem, graças a Deus. Infelizmente, a mulher que bateu no nosso carro estava embriagada, tinha usado drogas, inclusive umas substâncias e umas garrafas de bebida alcoólica foram encontradas no carro dela. Quando a gente saiu do hospital ontem, à meia-noite, ela ainda estava inconsciente, os médicos não sabiam se ela iria sobreviver ou não. Então o meu recado para você é: não beba e dirija, não use droga nunca. Tenha amor à sua vida e amor ao próximo. E agradeça a Deus sempre pelo cuidado dele, né filha? Pela proteção dEle – relatou ela, no vídeo.

Joana e Vitor são casados há mais de 20 anos. Eles também têm outros dois filhos: Davi, de 16 anos, e Vitoria, de 13.

Por: Ana Luiza Menezes