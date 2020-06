Joana Prado reaparece em foto rara ao lado do marido Vitor Belfort

Joana Prado surgiu nas redes sociais com o companheiro

Desde que se mudou do Brasil para os Estados Unidos e abandonou os holofotes há tempos, Joana Prado costuma somente aparecer em suas redes sociais.

Fenômeno nos anos 90 e um dos mais conhecidos símbolos sexuais do passado, a ex-intérprete da personagem Feiticeira surgiu de roupão branco no Instagram do marido, o lutador Vitor Belfort.

Em seu perfil na web, o esportista se declarou para a esposa no Dia dos Namorados. “Minha eterna namorada @joanapradob, você é a fundação da nossa família…A verdadeira riqueza de um homem se encontra na outra metade (Mulher)”, escreveu ele.

“Só agora há pouco me lembrei que é Dia dos Namorados no Brasil. Vou lá dar um beijo no Vitor”, disse Joana em nos Stories da rede social.

Contratada do extinto Programa H, de Luciano Huck, a loira engatou um relacionamento com o Belfort em 2002, com quem tem três filhos.

