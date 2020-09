João Duarte vai comandar o Izabelense

A diretoria do Izabelense confirmou seu treinador para a disputa da Segundinha do Parazão. Trata-se do experiente técnico João Duarte que terá a tarefa de buscar uma das vagas à elite do futebol local.

João Duarte acumula passagens pelo Abaeté-PA, Bragantino-PA, Castanhal-PA, Izabelense-PA, Rio Branco-AC, dentre outros.

O treinador esteve a frente dos testes com jogadores locais para a formatação do elenco para a disputa da Segundinha do Parazão.

João Duarte foi oficializado na última segunda-feira como treinador do Frangão da Estrada e já iniciou os treinos com os jogadores aprovados na seletiva e também com atletas das categorias de base do clube.

O Izabelense está no grupo A1 juntamente com o Atlético Paraense, Cametá, Gavião Kyikatejê e Parauapebas. O Frangão da Estrada folga na rodada de abertura e entra em campo somente no dia 4 de novembro diante do Parauapebas.