João Paulo II é interditada para início de obra de drenagem

Fechamentos da avenida, que começam no sentido BR-316, durarão por 30 dias

A avenida João Paulo II, sentido BR 316, à altura do bairro Curió-Utinga, foi interditada a partir das 20h desta quinta-feira (3). A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informa que a obra de drenagem do trecho da João Paulo II, na área do bairro Curió-Utinga, inicia esta sexta (4).

Nesse primeiro momento, as ações de engenharia estarão restritas à via, no sentido-BR 316, mas se estenderão ainda na avenida também às três faixas sentido BR-316 em direção ao centro. A previsão é que todo serviço de drenagem prossiga por cerca de 30 dias e a Prefeitura de Belém ainda não divulgou o cronograma de interdições.

Trânsito terá desvios



A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) dará apoio no serviço fazendo bloqueio no sentido da via desde a João Paulo II com a travessa Enéas Pinheiro. Quem transitar neste sentido rumo a saída da cidade, deverá acessar a Enéas Pinheiro, até a avenida Perimetral, usando a rotatória, seguindo para a avenida Doutor Freitas e prosseguindo caminho pelas avenidas Almirante Barroso, Brigadeiro Protásio ou Senador Lemos para acessar as avenidas Centenário e Laércio Barbalho, outras rotas de saída da capital.

O início e o término do fechamento serão definidos pelos responsáveis pela obra. Agentes da Semob estarão no local durante a realização dos serviços (com informações da Agência Belém).