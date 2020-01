Joaquin Phoenix abre o jogo e revela o que mais odeia sobre Coringa: “Falso”

Na última terça-feira (14), o diretor do ‘Big Brother Brasil’, Boninho, decidiu fazer uma publicação no Instagram e acabou revelando que a edição 2020 do reality show terá presença de ex-brothers e influenciadores digitais. Anteriormente, já tinha circulado nas redes sociais e imprensa sobre a presença de influencers no programa, mas nada tinha sido confirmado.

Nas redes sociais, o diretor publicou uma imagem de um anjo vermelho e disparou: “Onde camarote e pipoca se misturam. Duas galeras, várias tribos. Onde não precisa ser digital influenciador para usar celular e ex-BBB é bem-vindo, com muita festa e nossa temida volta da xepa”, escreveu.

Boninho também deu a entender uma mudança quanto ao anjo, participante que costumeiramente dá imunidade a outro confinado durante o jogo. “Um anjo vermelho no BBB 20. Lógico, afinal, a gente vai querer ver fogo no parquinho!”, disse. “É diversão, competição e perrengue de sobra”, finalizou.

As novidades acabaram dividindo opiniões, onde os fãs do reality comemoraram a presença de ex-brothers e outros fizeram críticas: “Mas então será uma edição subcelebridades né?”, “Isso não pode ser real não. A quantidade de gente que se inscreve, nem olham” e “Uma pena não fazer com pessoas desconhecidas”, foram alguns comentários.

A estreia da 20ª temporada do reality está marcada para o dia 21, logo após ‘Amor de Mãe’.