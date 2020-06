Jogador do Clube do Remo, diagnosticado com apendicite é operado com urgência

Após ser diagnosticado com apendicite, o meia do Clube do Remo, Carlos Alberto, de 25 passou por uma cirurgia na noite desta terça-feira, 17. O processo foi bem-sucedido e o jogador deve receber alta no próximo sábado, 20.

O meia foi diagnosticado com uma apendicite aguda e teve que passar por uma cirurgia de emergência em um hospital particular em Belém. Segundo o médico do clube, Jean Klay, o atleta entrou em contato com o departamento médico alegando que estava com dores abdominais e procurou um hospital que tem parceria com o clube, lá ele realizou todos os exames laboratoriais e tomografia, no qual, foi detectado que ele estava com quadro de apendicite”, contou.

Ainda segundo o médico, nos resultados dos exames ele precisaria de uma intervenção cirúrgica de apendicite.

O procedimento cirúrgico foi feito por laparoscopia pelo cirurgião-geral do hospital deve permanecer no hospital até o sábado, 20.

“Hoje, Carlos Alberto está muito bem, mas por se tratar de infecção, vamos mantê-lo no hospital provavelmente até sábado, mas temos previsão que isso não retarde no seu retorno aos treinos com possibilidade de retornar junto com o grupo, dependendo naturalmente que o grupo for voltar a treinar”, disse.

Jean Kley, afirmou que a possibilidade do retorno será entre duas ou três semanas.

O elenco do Azulino está aguardando a liberação da prefeitura de Belém para confirmar a data de retorno de suas atividades.