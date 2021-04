Jogador é expulso com 10 segundos de jogo: veja o lance

Expulsão aconteceu na partida entre Treze-PB e Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste, no Serejão

Sem poder realizar partidas na Paraíba devido ao avanço da Covid-19, o que causou a interdição dos estádios no estado, a CBF mandou o jogo entre Treze-PB e Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste, no DF. Mas o que chamou a atenção na partida, que terminou com a vitória do Treze, foi a expulsão de um jogador do Botafogo com 10 segundos de jogo.

O Botafogo deu saída de bola e avançou para o ataque. Mas em bola dividida, o meia Kaio foi com muita vontade para o lance e acabou acertando em cheio o adversário.

Ka…. kaio? 😳 O Clássico Tradição já começou com EXPULSÃO nos primeiros segundos! pic.twitter.com/S4OdnUU5X0

— Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) April 1, 2021

Com um a menos durante todo o jogo, o Botafogo não conseguiu segurar o Treze e perdeu por 1 x 0.