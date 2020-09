Jogador é multado em R$ 6,5 mil por beijar bola após vitória

O jogador argentino Sergio López, do Aucas, foi multado em 1,2 mil dólares (cerca de R$ 6,5 mil) pela Liga Pro, responsável pelas duas primeiras divisões do Campeonato Equatoriano, por ter beijado a bola durante a vitória de sua equipe sobre o Macará por 1 a 0, na última sexta-feira (28).

Em ata publicada nesta quarta-feira (2) pela Liga Pro, a atitude do meio-campista é expressamente proibida nas normas de biossegurança aplicadas no campeonato para evitar a propagação do coronavírus. É uma das punições mais severas aplicadas no futebol do país devido à pandemia desde a volta do esporte em território equatoriano, em 14 de agosto.

No último dia 17, o Comitê Disciplinar da Liga Pro multou no mesmo valor os jogadores do Olmedo Marco Vinicio Nazareno, Joao Paredes e Kevin Mina por trocarem camisas com Pedro Pablo Perlaza, artilheiro do campeonato, e Cristian Borja, ex-Flamengo. Os dois, que atuam pela LDU de Quito, receberam a mesma punição.

Já a LDU de Portoviejo foi multada em US$ 500 no último dia 24 por não terem fornecido um kit de primeiros socorros, enquanto o Emelec foi multado em US$ 2 mil por não ter fechado o estádio e não ter fornecido mais de dois pontos de acesso, violando os protocolos de biossegurança.