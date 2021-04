Jogador nega que tenha traído Jojo, mas admite que ficou com modelo

Antônio Polidoro Júnior, zagueiro do São Caetano, esclareceu os boatos de que estaria em um outro relacionamento, enquanto vivia um romance com Jojo Todynho. Em entrevista ao R7, o atleta admitiu que já ficou duas vezes com Cristina Mendonça, modelo que o acusou de traição, mas garantiu que o envolvimento não passou disso.

“Eu conheço a Cristina desde 2020 e fiquei com ela duas vezes no máximo. A primeira vez foi no ano passado e a outra foi nesse ano, mas não foi nada sério”, disse. O jogador relatou que da segunda vez ele já estava conhecendo melhor a vencedora de A Fazenda 12, mas reforçou que ele e Jojo ainda não tinham confirmado, de fato, o namoro.

Foto:Divulgação/Instagram

Fonte: R7