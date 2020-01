Jogo do Paysandu contra o Bragantino muda de data

Ex-atacante do Guarani fecha vínculo com o Papão até o final da Série C

Belém, PA, 09 (AFI) – Deivid Souza foi oficializado, na tarde desta quinta-feira, como novo reforço do Paysandu para 2020.

Três dias depois de rescindir contrato amigavelmente com o Guarani, atacante assinou vínculo com o Papão até 2020 – ele é esperado em Belém nesta sexta-feira para realização de exames médicos e integrar o elenco bicolor.

Deivid Souza é confirmado no Paysandu

Após deixar o Bugre, jogador foi especulado em vários clubes do Brasil, entre eles Botafogo-SP, Ituano, Santa Cruz, Mirassol e Aparecidense, além de clubes da Albânia e Cazaquistão.

Em entrevista exclusiva ao Portal Futebol Interior, Souza explicou a razão pela qual aceitou a proposta do Paysandu.

“Optei em ir para o Paysandu pois tem grandeza e história bacana dentro do cenário nacional. O projeto demonstrado também foi muito interessante”, declarou.

“Sempre quando chego a clube de futebol, o principal objetivo é o sucesso. Coletivo, em primeiro lugar. Depois, o individual. Procuro, junto com os meus companheiros, buscar os objetivos do clube”, emendou.

HISTÓRICO

Deivid Souza tem 31 anos e soma passagens por Red Bull Brasil, Paraná, Santo André, Batatais, Uberlância, EC São Bernardo, e Independente de Limeira.

“Soube na quarta-feira que o Hélio dos Anjos veio atrás. Fiquei feliz pela grandeza do clube e pelo respeito do treinador. Recebi a proposta do Paysandu hoje cedo na reunião com os meus empresários”, revelou.

“Trouxe a proposta até a minha casa numa decisão conjunta com os meus pais e a minha esposa. Então aceitei a proposta do Paysandu”, arrematou.

O clube de Belém faz a primeira participação no Campeonato Paraense no dia 20 de janeiro, segunda-feira, em casa, diante do Itupiranga.