Jogo encerrado! o Leão Azul venceu o Carajás por 1 a 0, gol de Jackson; Veja o Gol

Em jogo disputado sobre gramado encharcado, Remo derrota o Carajás após gol no segundo tempo

O atacante Jackson decidiu a partida para o time azulino, após balançar as redes no início do segundo tempo

O Clube do Remo chegou aos seis pontos e manteve o 100% de aproveitamento no Campeonato Paraense, ao derrotar o Carajás por 1 a 0, neste domingo (26), no estádio Mangueirão. O atacante Jackson fez o gol da partida, aos cinco minutos do segundo tempo.

O jogo foi equilibrado do início ao fim, com leve imposição do Remo. Por conta do gramado encharcado no primeiro tempo, as duas equipes tiveram dificuldades para atacar.

“Vitória importante. A gente sabia que em cada jogo ia evoluir. Fizemos um bom jogo, a bola teimou em não entrar. Mas naquele lance fui feliz e consegui fazer o gol”, declarou Jackson, em entrevista à TV Cultura.

O próximo jogo do Remo será contra o Independente de Tucuruí e está marcado para sábado (1), às 17h, no estádio Mangueirão.

O Carajás, por sua vez, volta a campo no domingo (2), diante do Bragantino, no estádio Diogão, às 15h30.

Assista ao gol de Carajás x Remo no vídeo abaixo:

Ficha técnica – Carajás x Remo

Data: 26 de janeiro de 2020

Motivo: Campeonato Paraense (2ª rodada)

Local: estádio Mangueirão (Belém/PA)

Horário: 16h

Remo: Vinícius; Djalma, Rafael Jansen, Fredson e Ronaell; Lailson, Xaves e Robinho (Douglas Packer); Lukinha (Hélio Borges), Gustavo Ermel (Wesley) e Jackson.

Carajás: Gabriel; Ramon, Daniel, Felipe e Dodó; Pedrinho, Pulga (Jailson), Lucas Vicor e Caio Rex (Daniel Silva); Mário Augusto (Marcelo Maciel) e Adauto.