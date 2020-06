Jogo será prescrito como medicamento para crianças com TDAH nos EUA

Um anúncio feito pelo US Food and Drug Administration deu um indicativo de que os videogames vão ser um grande aliado para crianças com TDAH nos Estados Unidos, uma vez que, pela primeira vez, eles serão prescritos como medicamento.

De acordo com informações divulgadas pelo órgão, crianças entre oito e 12 anos vão ter a chance de realizar um tratamento com o game EndeavourRX, que foi desenvolvido pela Akili Interactive. A partir de agora, ele será incluído no tratamento como um auxiliar a outros métodos que já são utilizados, decisão que foi tomada após sete anos de testes clínicos.

O game em questão convida o jogador a viajar por um mundo fantasioso a bordo de um bote coletando itens interessantes e desviando de objetos. O personagem pode até mesmo usar fantasias diferentes para dar um ar diferente para a ação.

“O EndeavorRX oferece uma opção não medicinal para tratar os sintomas associados ao TDAH em crianças, e é um importante exemplo do crescimento do campo da terapia digital”, explicou Jefrey Shuren, diretor do centro de dispositivos e saúde radiologica da Food and Drugs Administration.

Por fim, ainda foi mencionado que crianças que tiveram contato com o game por 25 minutos diários e cinco dias por semana não tiveram um déficit de atenção mensurável.