Joice Hasselmann perde 20 quilos e conta que transformou ódio alheio em amor próprio

Parlamentar divulgou fotos da mudança e contou como foi o processo de emagrecimento

Rio – A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) mostrou em sua conta no Instagram as mudanças no corpo após perder 20 kg. Ela se autodeclarou como “Peppa fitness”, em referência ao nome usado por Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli e aliados usavam para tratar a parlamentar.

Joice Hasselmann perde 20 kg e compartilha mudança nas redes sociais Reprodução / Instagram

Nas redes sociais, Joice comemorou a mudança e contou como foi o processo de emagrecimento e alguns alimentos que fizeram parte da dieta.

“Aqui com uma calça jeans, sem elastano, tamanho 38, de quando eu era solteira! Dois filhos depois, 20 e tantos anos depois, quase 20 kg a menos e cá estou em na mesma calca e ainda ficou folgada”, escreveu ela. A deputada começou o processo após sofrer diversos ataques e ofensas em relação ao seu corpo. Em seu canal do Youtube, Joice contou mais detalhes como fez para emagrecer em pouco mais de cinco meses. Segundo ela, o ódio e a maldade de “gente cruel” foram os estímulos para a mudança. “A transformação das maldades de gente cruel em estímulo para melhorar, para se superar. Para aqueles que me atacaram, que tentaram me humilhar, me destruir emocionalmente, que me xingaram, que mentiram sobre mim, meu muito obrigada. Transformei o ódio de vocês em amor próprio. Vocês não só não conseguiram me destruir como me deixaram mais forte e divido minha historia com outras mulheres que precisam de incentivo para mudar”, escreveu.