Jojo Rabbit

As filmagens de Matrix 4 já iniciaram em São Francisco e Keanu Reeves foi visto na locação com um visual bem diferente do Neo dos primeiros filmes. No vídeo, que pode ser conferido abaixo, o ator aparece com uma aparência mais semelhante ao seu papel em John Wick, com cabelo comprido e barba aparente:

Keanu Reeves back in San Francisco as ‘Matrix’ filming underway https://t.co/OPDd8DBWOX pic.twitter.com/7LOmPtKr2a — Keanuital (@Keanuital) February 5, 2020

Ainda não há detalhes sobre a história, mas a produção deve começar em 2020. Matrix 4 terá o retorno de Keanu Reeves como Neo e Carrie-Anne Moss como Trinity.

O primeiro Matrix foi lançado em 1999. Junto com as sequências, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, ambas de 2003, a franquia faturou US$ 1.6 bilhão nas bilheterias mundiais.

A estreia de Matrix 4 está marcada para 21 de maio de 2021.