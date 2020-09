Jojo Todynho apalpa parte íntima de JP Gadelha, ‘Sua mandioca é boa?’, veja

No segundo dia de confinamento de A Fazenda 12, um episódio tem virado polêmica nas redes sociais. Jojo Todynho, na cozinha, pergunta a JP Gadêlha ‘Sua mandioca é boa?‘, e em seguida aparentemente apalpa parte íntima do colega.

Nas redes sociais, os espectadores se dividiram. Enquanto alguns não viram nada demais na brincadeira, outros acreditam que se tratou de um episódio de assédio.

Sua mandioca é boa? pic.twitter.com/cnBnEk90kK — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) September 9, 2020

Jojo tem tudo para ser uma das participantes mais amadas e/ou odiadas do programa. Ainda hoje, mais cedo, a funkeira ralhoucom Lipe quando o ex-participante do De Férias com o Ex quis fazer uma tapioca no fogão: ‘Ah, não vai não! No fogão que eu limpei? Vai esperar o almoço, olha aqui ó, eu sou igual uma safada! Come pão‘.