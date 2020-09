Jojo Todynho diz que Flordelis deu legalidade ao diabo

O caso Flordelis virou assunto da festa do reality show A Fazenda, da Record TV. Em um dos momentos do programa, a cantora Jojo Todynho comentou sobre a deputada com a atriz Lidi Lisboa, que foi a protagonista da série Jezabel.

– Essa mulher tinha Deus na vida dela, mas quando você abre porta de legalidade o diabo vem e faz arruaça sem você perceber. Você fica insanamente endemoniada. Eu não sei se ela fez ou não fez, mas não cabe a mim.

A cantora @JojoTodynhoOfc comentou sobre o caso Flordelis durante uma festa no reality show A Fazenda, da Record TV#CasoFlordelis #AFazenda12 pic.twitter.com/E0sOQ5AVJK — Pleno.News (@PlenoNews) September 12, 2020

Jojo confessou que brincou com a situação, mas reafirmou que Flordelis tinha sim Deus em sua vida. A pastora do Ministério Flordelis foi apontada como a principal mandante da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo.

Filho da parlamentar, Adriano foi preso na Operação Lucas 12 acusado de, dentre outros crimes, falsificar um documento. Ele teve a prisão preventiva mantida pela Justiça.