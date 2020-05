Jojo Todynho e Kadu Moliterno estão cotados para ‘A Fazenda’

Jojo Todynho, 23, e Kadu Moliterno, 67, estão entre os possíveis participantes da próxima edição de A Fazenda 12. Os dois já estariam acordados com a RecordTV, mas, assim como aconteceu com outros participantes, ainda não assinaram contrato com a emissora.

Moliterno e a mulher, Cristianne Rodriguez, 38, estavam entre os nomes cotados para participar do Power Couple. Porém, as restrições impostas pela pandemia do coronavírus, fizeram com que a temporada de 2020 do reality fosse cancelada. Dessa forma, segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o ator foi convidado a integrar o elenco da atração rural.

A Record sempre quis ter Jojo em A Fazenda, mas a cantora não havia se interessado em participar da atração até então. Embora os participantes ainda não tenham sido divulgados pela emissora, alguns nomes já foram especulados, entre os quais os ex-BBBs Felipe Prior e Petrix Barbosa.

Na última edição do reality, cuja nova temporada tem estreia prevista para agosto, Lucas Viana, 28, superou a ex-BBB Hariany Almeida e levou o prêmio de R$ 1,5 milhão. Marcos Mion, apresentador das últimas edições deve retornar para A Fazenda 12.