Jojo Todynho, Mariano e Victória Villarim estão em A Fazenda

A funkeira Jojo Todynho, o sertanejo Mariano e a bailarina Victória Villarim são os três primeiros nomes confirmados para A Fazenda 12, que estreia nesta terça-feira (8) na Record. A participação do trio foi confirmada pelo perfil oficial do reality no Tik Tok, que é patrocinador master da edição deste ano do programa. Apesar do spoiler sobre os participantes, os outros 17 confinados serão conhecidos pelos telespectadores apenas na estreia da atração.

Jojo Todynho é uma das participantes de ‘A Fazenda’ em 2020 Foto: Instagram / @jojotodynho / Estadão Conteúdo

Jojo Todynho

A cantora ficou conhecida entre o fim de 2017 e carnaval de 2018 quando estourou em todo o Brasil com o hitQue Tiro Foi Esse?. Após a repercussão, Jojo participou do clipe Vai Malandra, de Anitta. Desde então, a cantora passou a ser um dos nomes mais especulados para o reality show da Record ano após ano. Não à toa, foi o primeiro nome confirmado pela emissora para A Fazenda 12.

Victória Villarim

A ex-bailarina de Leonardo e influenciadora não era um dos nomes especulados para a edição até a terça. A modelo é ex-namorada de Eduardo Costa. Por causa da relação, Victória virou meme quando protagonizou um vídeo publicado pelo sertanejo. Nas imagens, ele diz que a presenteou com uma BMW branca avaliada em R$ 600 mil – e o relacionamento dos dois chegou ao fim pouco depois.

Mariano

O terceiro nome confirmado no reality rural integra a dupla sertaneja Munhoz e Mariano, dona do fenômeno Camaro Amarelo, de 2011.

Confira aqui as publicações no Tik Tok com os spoilers dos peões de A Fazenda 12:

QUE TIRO FOI ESSE 🤠



a primeira confirmada na @afazendarecord foi revelada lá no TikTok e é a Jojo Todynho 🗣🗣🗣



Será que vem mais por aí????? 👀 pic.twitter.com/sOkK6CvCHO — TikTok Brasil (@TikTokBrasil) September 7, 2020