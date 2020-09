Jojo Todynho parte para cima de Lucas para defender Raissa em A Fazenda 12

Jojo Todynho xingou Lucas Selfie no meio de uma briga com Raissa Barbosa em A Fazenda 12

Jojo Todynho deixou a festa da última sexta-feira (18) mais cedo para dormir, mas acabou partindo para cima de Lucas Selfie dentro do quarto da sede de A Fazenda 12 para defender Raissa Barbosa. Durante a madrugada de hoje, a cantora do hit Que Tiro Foi Esse? surtou ao ver o apresentador subir o tom com a modelo e pulou na frente dele, aos gritos: “Vai tomar no c*”.

A confusão começou depois que Carol Narizinho começou a chorar para Raissa por achar bobo o motivo de Luiza Ambiel ter ficado chateada com ela mais cedo. Neste momento, do nada, Raissa se exaltou com Lucas por achar que Lipe Ribeiro estava falando mal dela.

“Está totalmente certo. Ele está falando merda de mim”, disparou ela. “Não vai brigar com ele agora, não. Ele não está falando merda. Está se defendendo. Calma, respira. Não é possível brigar com todo mundo”, respondeu o influenciador digital.

Raissa ficou irritada com o tom usado pelo youtuber e começou a gritar. “Eu não vou brigar com ninguém”. O peão, então, rebateu com mais gritos. “Para de gritar, caralho. Para de gritar caralho!”.

Jojo Todynho, que estava deitada neste momento, se levantou da cama surtada e xingou Lucas. “Vai tomar no cu. Calem a boca, caralho”, disparou a peoa espantando Lucas da briga.

Ao mesmo tempo, Carol Narizinho parou de chorar, ensaiou uma coreografia em frente ao espelho e arrastou Jojo para a cama. “Cala a boca você também”, disse ela. O restante da briga foi cortado pelo reality show.

A confusão foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Confira a repercussão:

Pra quem não entendeu a treta foi Raissa e Lucas. Jojo só entrou no meio pra defender a Raissa. To amando essa treta kkkkkkk rachando com a Carol Narizinho endoidando enquanto a treta acontece kkk #FestaAFazenda #AFazenda12 https://t.co/jCARuq1f21 — Guilherme ☀⚡️💥🐇👜🥩🚀🐶💋🐔 (@Guislhermer) September 19, 2020

eu não paro de rir desse efeito borboleta da Carol e da jojo KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK#AFazenda12 #FestaAFazendapic.twitter.com/hy5pFUAK3o — ~ y 🎪💥⚡🐇 44% (@iamunicornix) September 19, 2020