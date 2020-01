Jornal revela salário que Pedro receberá no Flamengo

O Flamengo fica cada vez mais próximo de acertar a contratação em definitivo de Gabriel Barbosa. Com a Inter de Milão, da Itália, precisando de dinheiro, o Rubro-Negro está ajustando os últimos detalhes com o atacante, para que possa concretizar o negócio com os italianos.

De acordo com o principal jornal italiano Gazzeta Dello Sport, Gabigol está a caminho do Flamengo. A negociação seria concretizada por 18 milhões de euros (cerca de R$ 83 milhões na cotação atual). Além disso, a Inter permaneceria com 20% dos direitos sobre o jogador, em caso de venda futura.

O jornal ainda informa que todos os detalhes foram acertados ainda em novembro de 2019 e os valores não iriam ser muito diferentes do que fora combinado anteriormente. Giuseppe Marotta, CEO do time italiano, é quem estaria acertando a transferência do atacante, com o aval do técnico Antonio Conte.

Flamengo tem se reunido com o estafe de Gabriel Barbosa e as partes se aproximaram de um acordo no último final de semana. Ajustando os detalhes finais, o Rubro-Negro pretende acerta com o artilheiro no Brasil em 2019, com 43 gols, por quatro temporadas.