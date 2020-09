José Dirceu é internado para tratar tumor no rim no Hospital Sírio-Libanês, em SP

Segundo boletim médico, Dirceu deu entrada com diagnóstico de um pequeno tumor de 2,5 cm no rim esquerdo. A opção de tratamento escolhida foi a destruição do tecido guiada por tomografia. Previsão de alta é nesta quarta-feira (9).

O ex-ministro José Dirceu está internado desde a manhã desta terça-feira (8) para tratar um tumor no rim esquerdo, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Segundo boletim médico, Dirceu deu entrada “com diagnóstico de um pequeno tumor de 2,5 cm” e “a opção de tratamento escolhida foi uma ablação percutânea do tumor, que significa a ‘destruição tecidual’ guiada por tomografia.”

O documento informa ainda que “este procedimento é equivalente ao tratamento cirúrgico. A técnica, minimamente invasiva e curativa”. O tratamento está sendo realizado pelo médico Públio Cesar Cavalcante Viana, radiologista intervencionista do Sírio-Libanês.

Ainda segundo o boletim, “durante o procedimento também foi realizada a biópsia do tumor e a análise preliminar do material, indicou alta suspeita para um tumor maligno do rim.”

A intervenção foi considerada um “sucesso” e a previsão de alta é nesta quarta-feira (9). José Dirceu é acompanhado pelas equipes médicas coordenadas por Raul Cutait, Miguel Srougi e Protassio Lemos.

Ex-ministro José Dirceu também é beneficiado pela decisão do Supremo

Em novembro do ano passado, Dirceu deixou a prisão após determinação da Justiça do Paraná. A decisão foi da juíza Ana Carolina Bartolamei Ramos, da 1ª Vara de Execuções Penais de Curitiba, após os advogados do ex-ministro protocolarem pedido de habeas corpus baseado na mudança do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a execução de pena dos réus condenados em 2ª instância.

Dirceu ficou preso em Curitiba entre agosto de 2015, quando foi deflagrada a 17ª fase da Lava Jato, e maio de 2017.

O STF concedeu ao ex-ministro um habeas corpus e o direito de aguardar o julgamento dos recursos desse processo com monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Em 2018, depois que os recursos foram julgados, Dirceu voltou à prisão. Ele foi solto novamente em junho de 2018, após uma determinação da Segunda Turma do STF, que considerou que ele deveria aguardar em liberdade até que os recursos fossem julgados pelo STJ.

Dirceu também foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, em maio de 2017, em um processo que investigou recebimento de propina em um contrato com a empresa Apolo Tubulars para o fornecimento de tubos para a Petrobras, entre 2009 e 2012. Ele foi preso por essa condenação em maio deste ano.

TRF-4 mantém condenação de Dirceu em 30 anos e 9 meses de prisão