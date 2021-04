Jovem de 17 anos aceita carona e é estuprada em Uruará, no sudoeste paraense

Principal suspeito é homem de 20 anos que foi preso e está à disposição da justiça

Foi preso, na manhã deste domingo (4), um homem de 20 anos acusado de cometer um estupro na cidade de Uruará, no sudoeste paraense. A vítima é uma jovem de 17 anos que aceitou uma carona oferecida pelo acusado. O crime ocorreu no bairro Nova Uruará. As informações são do Portal Tailândia.

Conforme as autoridades policiais do município, o acusado ofereceu à jovem uma carona para ir até a casa de uma amiga dela, na última sexta-feira (2). Ele aproveitou que os dois ficaram sozinhos e seguiu para um lugar deserto da localidade, onde consumou o ato sexual. A vítima foi deixada sem roupa e desacordada.

A jovem voltou para casa, onde relatou o ocorrido para a mãe. Por volta das 20h30, elas denunciaram o crime na delegacia de Uruará. Em depoimento, a vítima informou que o acusado era conhecido de uma amiga.

Machucada e com dores nas partes íntimas, a jovem foi encaminhada ao Pronto Socorro Municipal, onde recebeu atendimento médico.

Os policiais civis de plantão conseguiram identificar e localizar o autor do crime. O acusado, que não teve a identidade informada, foi preso em flagrante.

No local onde tudo ocorreu, foram encontrados vários pertences da vítima e uma camisa do suspeito. O homem está à disposição da justiça.