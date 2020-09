Jovem é suspeita de matar namorado com agulha de narguilé durante briga por pastel

A Polícia Civil de Goiás investiga a morte de Adailton Gomes, de 24 anos, na última sexta-feira (18), em Aparecida de Goiânia (GO). Segundo a investigação, a suspeita é de que a namorada dele, Nicole Maria, o atingiu no peito com uma agulha de narguilé durante uma discussão por causa de um pastel. As informações são do G1.

De acordo com a polícia, a vítima tinha uma pequena perfuração no peito esquerdo, que teria sido causada por esse objeto, que é usado para furar o papel alumínio que encobre o carvão e liberar calor para aquecer a essência.

“Parece que eles saíram para comer esse pastel sem ela querer. Ela teria ficado nervosa e eles começaram a discutir”, disse o delegado Eduardo Rodovalho, que investiga o caso, ao G1.

Em depoimento, a suspeita disse que o namorado havia ido para cima dela com um narguilé quebrado e, para se defender, acabou o atingindo.

Ainda conforme a polícia, o ferimento no peito de Adailton era mínimo, por isso, a investigação aguarda a conclusão do laudo cadavérico, para confirmar a causa da morte. “Se realmente for essa a causa da morte, vai ter sido uma fatalidade absurda. Ele caiu de barriga no chão. Pessoal [agentes] pensou que foi uma morte súbita. Após o golpe ele caiu agonizando, mas ainda não temos uma conclusão”, explicou o delegado ao G1.

O caso segue sendo investigado e após a conclusão do inquérito será decidido se a jovem será responsabilizada e por quais crimes ela poderá responder.