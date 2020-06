Jovem lateral remista promete garra na volta do futebol no Pará

Com apenas 17 anos, o lateral esquerdo Ronald, do Clube do Remo, foi uma das gratas surpresas que o torcedor remista teve na temporada de 2020. Mesmo tendo disputado apenas um jogo com a camisa do Leão, o atleta se mostrou capaz de assumir a titularidade do time e vir a ser uma das principais peças no time de Mazola Junior.

Com a paralisação do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus, Ronald, assim como todo o elenco do Remo, teve que manter as atividades em casa enquanto as autoridades não liberam os treinos presenciais. O jovem jogador revela a ansiedade de voltar a trabalhar no Baenão. “As expectativas são as melhores possíveis. Não só eu como todo o grupo está ansioso pra retomar as atividades, treinos e jogos. O que me deixa triste é saber que não vamos poder contar com a nossa torcida, não vamos ter eles por perto. Mas creio que onde eles estiverem, em casa ou em qualquer lugar, vão estar torcendo por nós”, disse.

Mesmo tão novo, o lateral sabe da responsabilidade que é vestir uma camisa tão pesada quanto a do Clube do Remo e promete dar o seu máximo quando tudo for normalizado. “Todo o grupo vai retribuir em campo, com garra, vontade e trazendo o resultado positivo pra que a gente alcance nosso grande objetivo que é o acesso à Série B. Estamos com o espírito de subir e vamos conseguir esse triunfo “, afirmou.

“Nos últimos jogos não pude ajudar porque tava lesionado. Mas tô bem, ansioso pra volta dos treinos. E quando voltar não vai ser diferente, vai ser o mesmo Ronald, que joga com vontade e raça pra ajudar meus companheiros nesse objetivo”, finalizou.