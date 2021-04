Jovem Pan terá canal de notícias para concorrer com Globo e CNN

O Grupo Jovem Pan pretende expandir suas atividades e anunciou que irá formar um canal de notícias, o News Jovem Pan. A ideia é competir em audiência com a CNN Brasil, com os canais da Globo e com outros canais de notícias.

O News Jovem Pan será transmitido gratuitamente na TV aberta em São Paulo no canal de número de 24. O anúncio foi feito pelo CEO do grupo Jovem Pan, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho.

– Vai ser um canal novo para competir com a BandNews TV, RecordNews, CNN Brasil e GloboNews – apontou.

O News Jovem Pan irá contar com novos programas por 16 horas todos os dias. Já as outra oito horas restantes da programação serão destinadas atrações tradicionais da Jovem, como o “Jornal da Manhã” e o “Três em Um”.

Além da TV aberta, o canal estará disponível em pacotes de TV por assinatura.

Ainda não há uma data para o lançamento do News Jovem Pan.Siga-nos nas nossas redes!