Juiz mantém Ronaldinho preso por temer fuga e obstrução das investigações

O Independente Atlético Clube, time de futebol do município de Tucuruí, ganhou direito a apoio financeiro de R$ 400 mil da prefeitura local para custear as despesas durante o Campeonato Paraense 2020. A medida foi autorizada no começo deste mês pelo governo de Artur Brito e encaminhada ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) no último final de semana. A informação foi levantada pelo Blog do Zé Dudu e pode ser conferida aqui.

O presidente do time, Deley Santos, fez pedido formal da ajuda de custo em documento que chegou ao Gabinete da Prefeitura na segunda-feira da semana passada, dia 2. No documento, ele pediu os R$ 400 mil com pagamento em quatro parcelas (janeiro, fevereiro, março e abril). Como o documento chegou apenas este mês, presume-se que o pagamento de janeiro e fevereiro serão retroativos.

O presidente do clube detalhou que R$ 300 mil são para custear a folha de pagamento do time, R$ 30 mil são para despesas com viagens, R$ 20 mil para alimentação e outros R$ 20 mil para transporte, R$ 16 mil para hospedagem e R$ 14 mil para arcar com custos de treinamento. Segundo o porta-voz do “Galo Elétrico”, apelido como o Independente é conhecido, a proposta de patrocínio vai proporcionar não só apoio às atividades do time, mas também a divulgação da marca governamental e das potencialidades de Tucuruí no Campeonato Paraense deste ano. Ele lembra que, desde 2009, o time leva e eleva o nome de Tucuruí pelo estado e pelo país e se tornou patrimônio da sociedade local.

A prefeitura, que autorizou de pronto o repasse, justifica a liberação do recurso pela “inegável importância” do esporte em Tucuruí, visto que o Independente é desenvolvedor de futebol profissional, o que possibilita aos atletas projeção social e profissional dentro e fora do Pará, além de garantir entretenimento à população local e aos visitantes que se deslocam até o município para assistir aos jogos. O Blog apurou, entretanto, que, durante o ano passado inteiro, o governo de Artur Brito aplicou apenas R$ 110 mil na área de esporte e lazer.

Destaques

O Galo Elétrico tem bons resultados desde que ressurgiu em 2009. Ele foi campeão paraense da segunda divisão de 2009; campeão paraense da primeira divisão de 2011: passou à segunda fase da Copa do Brasil de 2015; foi vice-campeão paraense em 2015; e terceiro colocado no ano de 2017. Também foi o time do interior que mais participou da final do Parazão, já que disputou em 2011, 2015 e 2019.