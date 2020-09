Julgamento de contas do ex-governador Simão Jatene, ALEPA faz uma reavaliação dos documentos

A Alepa começou a apreciar, nesta terça-feira, 1, as contas da gestão do ano de 2018, do ex-governador Simão Jatene. Aprovadas à unanimidade pelo TCE, em setembro do ano passado, as contas foram rejeitadas pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Alepa e, agora, estão sob análise do Plenário. Jatene se encontra na casa.

DEPUTADOS FALAM

Começam agora os pronunciamentos dos deputados. Cada parlamentar tem até dez minutos para falar.

JATENE TERMINA

Janete afirma que “o justo e correto e aprovar o parecer do TCE”. E encerra o pronunciamento de defesa após uma hora e quarenta minutos.

EXALTADO

Jatene se exalta e bate com a mão na tribuna “estão tentando me criminalizar por algo que a lei não diz!”

SALÁRIOS

Jatene reforça que não havia contingência, porque ninguém deixou de receber salário, auxílio, benefício.

CIFRAS

Ex-governador dispara números em relação ao caixa: “De operações de crédito assinada, ficou mais de R$ 1,5 bi”, disse. Segundo ele, ficou R$ 5 bilhões no fundo previdenciário. E alertou: “cuidado com o fundo previdenciário”.

ROMBO?

Ex-governador argumenta que ficou em caixa mais de R$300 milhões. “Como é que tem rombo?”

SEGUE A DEFESA

Pronunciamento de Jatene já passou de uma hora de duração. Segundo a Alepa, não há limite de tempo para ele apresentar seus argumentos.

‘ONDE ERREI?’

Jatene continua se defendendo em Plenário, lendo relatório de Wanderlan e questionando pontos. Observou que Estados como o Pará, por ter dívida controlada, pode ter resultado primário negativo e que isso está explícito no próprio relatório pela rejeição. “Eu queria saber onde foi que eu errei”, questionou o ex-governador.

UNANIMIDADE

Simão Jatene afirma que o relatório de Wanderlan erra no primeiro parágrafo, ao dizer que o TCE concluiu por maioria pela aprovação das contas, “quando, na verdade, foi por unanimidade”.

‘COMO PODE?’

“Como podem basear o parecer de uma casa de leis em algo que não se sustenta tecnicamente?”, questiona Jatene.

DESCONSTRUÇÃO

Segundo Jatene, o TCE desconstruiu as sete supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público de Contas, mas se fez “uma inversão grave na ordem” e a comissão considerou o parecer do MPC.

ARGUMENTO

“O TCE não se omitiu ao identificar resultado primário negativo”, disse Jatene. “Mas foi claro ao entender que isso não tem nenhuma consequência ao Estado. E é essa questão não está sendo observada”, disse.

DÍVIDA

“O Estado poderia se endividar duas vezes a receita corrente líquida. E sabe qual é o tamanho da dívida do estado? 13% da receita corrente líquida”, interpôs Jantene.

LIMITE ULTRAPASSADO?

Ex-governador leu trecho do relatório do TCE que fala que o percentual com gasto de pessoal foi abaixo do limite legal de 60% e sem ultrapassar o limite de alerta e prudencial. “O relatório da comissão, em determinado momento, diz que foi ultrapassado”, confrontou Jatene.

‘INVERSÃO DE LÓGICA’

Jatene disse que o pautou o voto não foi a manifestação do Tribunal de Contas do Estado, “pelo contrário, foi do Ministério Público de Contas que foi criticada no relatório do Tribunal de Contas. Por que essa inversão da lógica?”

CONSTITUIÇÃO

O ex-governador lê o artigo 116 da Constituição Estadual, que diz que o controle externo será exercido com o auxílio do TCE.

‘EQUÍVOCOS’

“Essa tentativa [de rejeitar as contas] é apenas mais um equívoco de um processo cheio de equívocos que estamos vivendo”, afirma o ex-governador do PSDB.

PERGUNTA

Jatene indagou: “O que faria com que um Estado, um governo bem avaliado em três mandatos, recebendo uma avaliação sempre positiva, no último ano, do seu último mandato, fazer tudo errado? O que levaria a isso?”

‘FALTA COM A VERDADE’

Jatene lembra que o processo retornou e foi votado uma segunda vez na comissão. “Lamentavelmente, o relatório que foi lido está eivado de formulações que são contrárias ao que diz o relatório do Tribunal De Contas do Estado. Não quero utilizar a expressão mentira, mas falta com a verdade”, criticou.

PRINCÍPIOS

Jatene afirma que que não foi à Alepa para defender simplesmente as contas do governo, mas a liberdade e a democracia em seus pilares fundamentais, com o livre e completo direito de defesa. “Vim em respeito aos paraenses, a quem tenho eterna gratidão”, disse Jatene. “Venho em respeito àqueles que entendem que princípios não podem ser trocados como camisas, como roupas, blusas ou saias”, completou.

MOTIVAÇÃO

“Só agora teremos oportunidade efetiva de discutir a razão que motivou, ou que parecia ser, a motivação desse momento”, disse Jatene.

ESTRANHEZA

O ex-governador afirma que não tinha conhecimento do rito, e só às 10h30 o relator começou a fazer sua leitura do relatório, indicando “de certa forma algo que não deixa de causar estranheza, porque existia quórum pra pauta”.

CHANCE DE FALAR

Jatene afirma foi chamado para estar presente às 9h para participar da sessão e teria pela primeira vez o direito de fazer a defesa oral das restrições apontadas pela Comissão de Finanças.

DEFESA

O governador tira a máscara de proteção e começa sua defesa.

JATENE NA TRIBUNA

Neste momento, o ex-governador Simão Jatene sobe à tribuna para se defender.

RELATOR REJEITA

Wanderlan encerrou seu pronunciamento, pela rejeição.

CASA CHEIA

No Plenário, 40 dos 41 deputados estão presentes. O único ausente é Fábio Figueiras (PSB).

DESFECHO

Wanderlan Quaresma entra na fase de conclusão de seu voto.

VÍDEO

Deputado Chicão (MDB), líder do governo na Alepa, explica os ritos da votação, dizendo que o relatório já passou pelas comissões, está sendo lido e a defesa do ex-governador vai poder se pronunciar.

‘ANOMALIA’

Para o relator, houve “clara anomalia nas contas de 2018, com gritante distanciamento dos resultados obtidos em anos anteriores”.

R$ 1,4 BILHÃO

Relatório afirma ter havido descumprimento da meta fiscal de resultado primário e déficit primário no montante de R$ 1,4 bilhão.

‘ALARMANTE’

Conforme o relatório de Wanderlan, algumas irregularidades apontadas pelo Ministério Público de Contas mostraram-se mais alarmantes pelo grau de gravidade e/ou pela extensão de suas consequências. O relator aponta o comprometimento da regularidade da gestão fiscal do exercício financeiro de 2018 do governo do Estado em razão de divergência da execução orçamentária com a política fiscal aprovada pelo Parlamento.

OBSERVANDO

Jatene está sentado, no Plenário, atrás da Presidência, ao lado do advogado Sabatto Rosseti. O ex-governador acompanha a leitura do relatório de Wanderlan, que pede a rejeição de contas.

IN LOCO

Simão Jatene acompanha a sessão presencialmente e deve se pronunciar

POSICIONAMENTO

O parecer do relator, aprovado na CCJ, é pela rejeição das contas. Ele manteve entendimento do Ministério Público de Contas do Estado, que se manifestou pela rejeição.

TENSÃO

Wanderlan Quaresma, relator do processo na comissão de Constituição e Justiça, continua lendo o relatório, que tem 62 páginas.