A Lua vai chegar próximo aos planetas e qualquer pessoa que estiver no Brasil pode ver

Um fenômeno astronômico já pode ser observado no céu nesta sexta-feira, 28, e continuará neste sábado, 29. A Lua vai ficar próxima dos planetas Júpiter e Saturno e será possível observar mesmo em locais com alto índice de poluição luminosa, de acordo com o site de meteorologia Climatempo.

