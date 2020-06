Juruti entra na lista dos Municípios Paraenses investigados pelo MPF

Além do município de Juruti, outros municípios paraenses também estão na mira do MPF.

O Ministério Público Federal do Pará tem apurações nas oito unidades da instituição no estado por causa de possíveis crimes no uso da verba federal destinada ao combate da pandemia do novo coronavírus, diz a Crusoé.

Algumas das denúncias já resultaram na abertura de investigações formais; duas delas miram o uso de verbas emergenciais nas cidades de Moju e Capanema.

O município de Juruti, no Oeste Paraense, está sendo investigado sobre a destinação do dinheiro do governo federal para combate do coronavírus, estão também sobre investigação os municípios de Magalhães Barata, Redenção e Monte Alegre.