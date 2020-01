Justiça autoriza prorrogação do uso da Força Nacional no Pará

Dez por cento da receita da “Capital Nacional do Abacaxi” já têm destino certo em 2020: a merenda escolar. O município de Floresta do Araguaia, com 20 mil habitantes, publicou um edital de licitação para aquisição da alimentação escolar dos cerca de 5.300 estudantes das redes municipal e estadual e vai conferir as propostas comerciais no próximo dia 13. As informações foram levantadas pelo Blog do Zé Dudu e podem ser conferidas aqui.

A Prefeitura de Floresta pretende adquirir, via registro de preços, 46 itens básicos, sendo que os produtos mais salgados são o pão para cachorro quente (R$ 768 mil), a carne moída (R$ 664 mil), a carne bovina congelada (R$ 443 mil) e o leite em pó (R$ 421 mil). De acordo com o governo local, a compra, estimada em R$ 5,04 milhões, é necessária para manutenção da merenda ofertada em escolas e creches, da cidade e da zona rural.

Vale ressaltar que o valor da licitação corresponde a aproximadamente 10% da arrecadação bruta de Floresta do Araguaia. Em 12 meses, a receita corrente do município totalizou cerca de R$ 52 milhões. O Blog apurou que as despesas bimestrais de educação pela Prefeitura de Floresta giram em torno de R$ 4,5 milhões, em média. A maior de todas é a folha do magistério, que entre janeiro e outubro de 2019 consumiu R$ 9,46 milhões.