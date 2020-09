Justiça censura Globo em liminar favorável a Flávio Bolsonaro

“Uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro, expedida nesta sexta-feira (4), proíbe a TV Globo de exibir em reportagens documentos sigilosos relacionados a investigações sobre o senador Flávio Bolsonaro. A liminar responde a um pedido da defesa do parlamentar, que é alvo de investigação sobre suposto esquema de “rachadinha” quando cumpria mandato na Assembleia Legislativa do Rio. Segundo informação do jornal Folha de S.Paulo, a decisão é sigilosa. Em suas redes sociais, Flávio Bolsonaro celebrou. “Acabo de ganhar liminar impedindo a #globolixo de publicar qualquer documento do meu procedimento sigiloso. Não tenho nada a esconder e expliquei tudo nos autos, mas as narrativas que parte da imprensa inventa para desgastar minha imagem e a do Presidente @jairmessiasbolsonaro são criminosas”, escreveu. A emissora não se manisfestou atá a publicação.