Justiça determina retirada de moradores em prédio com risco de desabamento em Parauapebas

O juiz Lauro Fontes Junior, titular da Vara da Fazenda Pública de Parauapebas, determinou que a Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Segurança Institucional e de Defesa do Cidadão (Semsi) retire imediatamente os moradores do residencial Alto Bonito, em Parauapebas, que corre o risco de desabar.

A decisão foi expedida na última quinta-feira, 27, em Ação Civil Pública movida pelo Município de Parauapebas contra os moradores. No final de março, 115 pessoas foram retiradas dos 52 apartamentos do residencial por conta de problemas estruturais. Na ocasião, foram encaminhadas para hotéis e depois passaram a receber aluguel social no valor de R$ 400.

Parte dessas pessoas decidiu por vontade própria retornar aos apartamentos, mesmo com interdição do Corpo de Bombeiros, após um deslizamento de terra causado por fortes chuvas.

No processo as informação indicam que o imóvel se encontra atualmente em péssimas condições de conservação, com risco iminente de desabamento, mas continua sendo utilizado de forma irregular por grande parte dos moradores.

Ao longo da decisão, o magistrado também responsabiliza a Prefeitura de Parauapebas, afirmando que não houve atuação efetiva da Defesa Civil diante do quadro de periculosidade social.

“Em verdade, o que se observou foi uma atuação isolada, desde abril de 2020, por parte da Secretaria de Habitação. Limitou-se, não obstante, a remunerar com o aluguel social os necessitados, política de atendimento que perdurou por dois meses, havendo, por isso mesmo, uma falta de sincronia entre o problema visualizado e a solução adotada”, afirma.

Além da retirada dos moradores, o juiz determinou que o município apresente, em 24 horas, o plano de atuação e resolução da contingência, como também as medidas de mitigação do risco. O Município deverá providenciar, ainda, auxílio material, operacional e de qualquer outro matiz assistencial às famílias que serão retiradas da área de risco.

Por fim, os moradores que figuram como réus foram citados para contestarem o feito no prazo de 15 dias. “Deverão ser cientificados que o não atendimento às medidas administrativas de desocupação determinadas pelo órgão municipal poderá implicar na imposição de multa de R$ 10.000,00”, destaca a decisão.