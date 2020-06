Justiça eleva multa e Léo Dias apaga tuítes sobre Anitta

O jornalista Léo Dias afirmou nas redes sociais, nesta sexta-feira (19), que decidiu apagar posts sobre a cantora Anitta publicados em sua conta no Twitter. Segundo ele, a Justiça elevou para R$ 120 mil por dia a multa caso ele mantivesse as declarações no ar.

– Realmente, as maneiras como as pessoas conseguem decisões judiciais sem m julgamento sequer me deixam de boca aberta. Minha mãe só chora, achando que eu vou perder meu apartamento. Por ela, apaguei os tuítes – afirmou o jornalista sem citar o nome da cantora.

Ele completou pedindo aos seguidores que “não apaguem da memória”.

Léo Dias ainda disse que tem sido acusado pela cantora sem provas, mas ele, que, afirma ter provas, é quem era obrigado a se calar.

– Agora não venham me culpar se outros áudios vazarem por aí – postou ele no Twitter, recebendo muitas mensagens de apoio e de repúdio.

Léo Dias e Anitta têm trocado acusações nas redes sociais há cerca de um mês, desde um desentendimento sobre uma publicação do jornalista citando a mãe da cantora. Entre várias farpas, foram vazados áudios de Anitta falando mal de outros famosos e Léo Dias chegou a chamá-la de vagabunda em um entrevista.

Já Anitta chegou a dizer em meio à repercussão que teve medo de que Léo Dias prejudicasse sua carreira caso não colaborasse com ele. Ela ainda compartilhou o print de uma mensagem que teria sido mandada por Léo Dias a seu assessor, em que ele afirma que “exige que ela jamais o desminta da maneira que ela fez”.