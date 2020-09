Justiça nega recurso da Globo para exibir documentos de Flavio Bolsonaro

Nesta quarta-feira (16), a Justiça do Rio de Janeiro negou um recurso apresentado pela TV Globo para poder exibir documentos referentes às investigações de um suposto esquema de rachadinhas envolvendo o senador Flávio Bolsonaro. A decisão é do desembargador Fábio Dutra, da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do do Rio de Janeiro. A informação foi dada pela coluna Radar, da Revista Veja.

O esquema teria ocorrido na gabinete de Flavio quando ele exercia o cargo de deputado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Outros parlamentares também são investigados.

Ao negar o pedido da Globo, o magistrado afirmou que “diante do que dispõe o estatuto processual e considerando que a decisão ora guerreada não importou em censura ao que foi publicado pela ora Agravante, não é possível verificar, neste momento, o risco de sua irreversibilidade a justificar o deferimento do efeito suspensivo pretendido”.