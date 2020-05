Justiça quebra sigilos bancário e fiscal de ex-secretário e donos de construtora

O juiz Magno Guedes Chagas, da 1ª vara da Fazenda Pública de Belém, decretou a quebra dos sigilos bancários e fiscais do ex-secretário da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Obras Públicas (Sedop), Pedro Abílio Torres do Carmo, que gerenciava o programa Asfalto na Cidade, na gestão do ex-governador Simão Jatene.

O magistrado também quebrou os sigilos dos donos e da empresa JM Terraplanagem e Construções, envolvida em vários esquemas de irregularidades em contratos com o poder público. O requerimento de quebras de sigilos foi feito pelo Ministério Público do Pará na ação civil pública que moveu contra os réus questionando a gerência do projeto e superfaturamento das obras realizadas.

O objetivo da medida, conforme os argumentos do órgão ministerial, é a viabilização da produção de prova pericial. O magistrado fundamentou sua decisão de acordo com jurisprudência de tribunais estaduais e superiores.

Os réus no processo são Pedro Abilio Torres do Carmo, Júlio Cesar de Ávila Oliveira, Sandra Paula de Ávila Oliveira, José Bernardo Macedo Pinho, Raimundo Maria Miranda de Almeida e a empresa JM Terraplanagem e Construções Ltda.

O magistrado decretou a medida, “determinando à Receita Federal do Brasil e ao Banco Central do Brasil, o envio, sob sigilo, de toda a documentação concernente à evolução patrimonial dos réus, no período de janeiro de 2015 a fevereiro de 2019”. A decisão foi prolatada no dia 20 passado.

Na ação, o MP pede o ressarcimento ao erário do montante de R$ 25,7 milhões e requereu à justiça a decretação da indisponibilidade dos bens dos réus. O magistrado, em despacho datado de 2 de abril deste ano, reservou-se o direito de apreciar a liminar de indisponibilidade após a defesa prévia dos acusados, considerando ser medida revestida de extrema gravidade, sendo necessário a oportunização do contraditório com apresentação de alegações e documentos.

Esta é apenas uma das denúncias de superfaturamento de obras no programa Asfalto na Cidade. Ainda estão tramitando outras ações, em que o Ministério Público denuncia construtoras que receberam milhões de reais do governo Jatene, mas não cumpriram os contratos firmados com a Sedop, deixando várias ruas sem asfalto, sem sinalização, ou usando materiais de baixa qualidade.