Justin Bieber é acusado de estupro e rebate: ‘Isso é factualmente impossível’

Durante o final de semana, duas mulheres usaram as redes sociais para acusarem Justin Biber de abuso sexual, em ocasiões diferentes, entre 2014 e 2015. Após os relatos viralizem, o cantor usou sua conta no Twitter para falar sobre o assunto e dizer que era “factualmente impossível” o relato ser verdadeiro, mostrando fotos ao lado da ex-namorada Selena Gomez e recebidos de hotel, além de avisar que pretende “trabalhar com as autoridades para tomar ações legais”.

O primeiro relato foi de Danielle, que afirmou tomar coragem para falar após uma jovem denunciar Ansel Elgort na última sexta-feira. “No dia 9 de março de 2014, eu fui abusada sexualmente por Justin Bieber. Justin estava com sua atual ex-namorada, Selena Gomez, em um show em Houston, Texas. Eu e outras duas amigas ouvimos que o Scooter Braun estava sediando um evento na ‘Banger’s Sausage House and Beer Garden’ naquele domingo à noite em Austin, Texas. Artistas como Cody Simpson, Tori Kelly, The Wanted e mais iam ao evento”, recordou.

A menina segue o relato dizendo que Bieber entrou no palco do “Scooter Braun Projects Sunday Funday Showcase” e que o cantor dedicou algumas músicas para Selena. Ela disse que um homem se aproximou dela e de suas amigas perguntando se elas gostariam de esperar para conhecer o cantor após o show. Danielle disse que conheceu Justin e que conversaram por cerca de vinte minutos, mas que não ia compartilhar as fotos daquela ocasião “por razões legais”. Ela seguiu contando que o cantor e um amigo teria convidado elas para o Hotel Four Seasons. “Novamente, nós dissemos sim. Não pensamos nada além de que iríamos passar um tempo com uma celebridade tão grande”, explicou.

Chegando ao hotel, Danielle disse que o amigo de Justin levou as amigas para um quarto enquanto ela e o cantor foram para outro. A jovem afirma que o celular teria sido tirado de perto dela e o cantor a pressionou para deitar com ele na cama, além de compartilhar um beijo. “Nossos pequenos beijos viraram uma forte pegação. Ele me empurrou para a cama e depois de uns 10 minutos sentados, subiu em cima de mim e começou a beijar meu pescoço e descer até a barriga”, listou ela afirmando também que teria questionado onde estaria Selena.

Em seu relato, a mulher deixou claro que teria pedido para parar. “Então eu disse a ele que estávamos indo longe demais e que deveríamos parar porque eu precisava achar minhas amigas e, mais importante, porque eu me sentia culpada pela Selena”, disse. “Eu estava muito desconfortável, falei parar porque eu estava preocupada com minhas amigas. Mas era tarde demais. Ele se forçou dentro de mim”, contou Danielle. “Não quero entrar em detalhes sobre o que aconteceu depois. Isso foi seis anos atrás, eu era um ano mais velha que ele (ele tinha 20 e eu 21). Eu fui abusada sexualmente sem consentimento”, concluiu.

O relato viralizou nas redes sociais e motivou outra suposta vítima, Kadi, a acusar o cantor em um texto. Ela disse que após um encontro em seu quarto de hotel, Bieber a teria arrastado à força para a cama. “Ele me prendeu, puxou minha roupa para baixo e sua bermuda e me penetrou”, conta. “Eu empurrei ele e o chutei no meio das pernas e corri para fora do quarto”, completa.

A empresária de Bieber, Alisson Kaye, foi a primeira a se prounciar e disse Justin nunca esteve hospedado no Hotel Four Seasons naquela época. “Primeiro de tudo, eu quero dizer que uma acusação assim é algo que nós nunca levaríamos levemente, mas isso parecia exatamente como a acusação de Ansel Elgory, então ficamos um pouco desconfiados”, começou ela. “Não precisamos dizer, mas precisamos ter certeza que os fatos aqui estão de acordo. Depois de um evento no dia 9 de março, Justin ficou em um Airbnb onde eu também estava hospedada. Qualquer reserva de hotel que tínhamos em Austin não começou até a noite seguinte, e foi no Westin, não no Four Seasons. Sinto muito que levou tanto tempo para eu responder, mas queríamos fazer isso de forma respeitosa e tratar com informações verdadeiras”, completou.

Depois de algumas horas, Justin usou o Twitter para se defender das acusações. “Nas últimas 24 horas um novo Twitter apareceu e contou uma história sobre mim em um abuso sexual no dia 9 de março de 2014 em Austin, no Texas, no hotel Four Seasons. Eu quero ser claro. Não existe verdade nessa história. Na verdade, vou em breve mostrar que eu não estive presente nesse local”, se pronunciou. Com fotos de recidos de onde estava hospedado, com um pseudônimo que ele avisou que não usaria mais, e registro ao lado de Selena Gomez, o cantor fez uma sequência de tweets e avisou que vai “trabalhar com o Twitter e as autoridades para tomar ações legais”.

I don’t normally address things as I have dealt with random accusations my entire career but after talking with my wife and team I have decided to speak up on an issue tonight. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Rumors are rumors but sexual abuse is something I don’t take lightly. I wanted to speak out right away but out of respect to so many victims who deal with these issues daily I wanted to make sure I gathered the facts before I made any statement. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

“Segundo a história dela dizia, eu fiz uma aparição surpresa em Austin no Sxsw onde apareci no palco com meu então assistente ao lado do palco e cantei algumas músicas. O que essa pessoa não sabia era que eu compareci ao show com minha então namorada Selena Gomez”, escreve e em seguida coloca o link de um artigo falando sobre a presença da cantora. Depois ele posta foto tirada por fãs mostrando que ele e Selena estavam andando juntos pelas ruas da cidade. “Essas fotos mostram claramente eu no palco com meu assistente ao lado do palco e a outra com nós dois (Justin e Selena) nas ruas de Austin após, no dia 9 de março de 2014”, completou.

In the past 24 hours a new Twitter appeared that told a story of myself involved with sexual abuse on March 9, 2014 in Austin Texas at the Four seasons hotel. I want to be clear. There is no truth to this story. In fact as I will soon show I was never present at that location. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

This article from 2014 talks about Selena being there with me. https://t.co/Jr2AE0brY2 — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

These photos clearly show me on stage with my assistant sidestage and the other with both of us in the streets of Austin afterwards on March 9 2014 pic.twitter.com/WlC6KAvJOZ — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Here is article that shows we didn’t arrive in Austin that night from Selena’s show in Houston until late in the night. https://t.co/BsxCoMasqa — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

O cantor também usou alguns tweets de pessoa anônimas relatando que teria visto ele em algum momento. “Além disso, eu fiquei com Selena e nossos amigos em um Airbnb no dia 9 e no dia 10 em um Westin porque nossas reservas no LA Quinta e não o Four Seans, foram bagunçadas. Aqui estão os recibos do hotel no dia 10”, explicou. Na foto aparece o nome de Mike Lowery, o pseudônimo usado pelo cantor.

Furthermore I stayed with Selena and our friends at an airbnb on the 9th and on the 10th stayed at a Westin because our hotel reservation at LÀ Quinta and not the four seasons was messed up. Here are the receipts for the hotel on the 10th pic.twitter.com/hLNHnvJ6XS — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

The Pics I showed of me and Selena march 9 in Austin should make it clear that we were together that night and went from the venue to our Airbnb and never went to the four seasons. This is our airbnb receipt where we crashed with our friends pic.twitter.com/4ZDIqjeCIQ — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

On march 10th selena left for work and I stayed at the Westin as the receipts clearly showed with my friends nick and john before I left town. Once again not at the four seasons. We booked it for a couple days to stay for the defjam show but I bailed on the 11th to head back home pic.twitter.com/Ku15SCYz91 — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Por fim, Bieber disse: “Toda acusação de abuso sexual deve ser levada muito a sério e é por conta disso que minha resposta era necessária. Contudo, essa história é factualmente impossível e por isso estarei trabalhando com o Twitter e as autoridades para tomar ações legais”.