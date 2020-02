Justin Bieber “quebra” recorde que Elvis Presley manteve por 59 anos

Um número, mais precisamente o 1, com outro 1 abaixo. Este é o conteúdo da estranha notificação que os usuários da Samsung dizem ter recebido nesta quinta-feira de manhã, procedente do aplicativo Find my mobile, integrado aos telefones da marca sul-coreana. A divisão britânica do serviço de atendimento ao cliente Samsung Help foi a primeira a garantir, por meio de um comunicado no Twitter, que tudo se deveu a um acidente e que a mensagem apareceu em um número limitado de telefones Galaxy.

Em condições normais, as notificações desse aplicativo não deveriam ser enviadas de forma espontânea, mas apenas responder a solicitações de usuários que estão tentando localizar seus telefones. O que aconteceu nesta ocasião? “Foi enviado acidentalmente durante um teste interno e não afeta os dispositivos de vocês”, explicou a empresa sul-coreana no Twitter. A Samsung Espanha também confirmou o acidente em um comunicado quase idêntico. Em suas redes, a divisão espanhola da empresa especificou que a notificação foi enviada “por engano enquanto eram feitos testes nos servidores” e acrescentou que isso não afeta os aparelhos nem sua privacidade.

Horas depois de os usuários começarem a compartilhar a estranha experiência nas redes, a empresa sul-coreana dissipou a confusão, confirmando que as mensagens eram suas (e não uma tentativa de invasão, como alguns temiam) e que tudo havia sido involuntário: a mensagem não se destinava a alcançar o público em geral. Além disso, a interação com a notificação parece não dar nenhum resultado concreto.

No entanto, a preocupação dos usuários se justifica, pois, por meio desse aplicativo, é possível fazer muito mais do que encontrar o telefone. No caso de não conseguir localizá-lo por meio do serviço de geolocalização, existem diferentes opções para limitar a operação do celular e salvar o conteúdo: de um simples bloqueio a cópias de segurança, exclusão dos dados armazenados no dispositivo e desabilitação do acesso ao serviço de pagamentos Samsung Pay. Essa ferramenta também pode ser usada para desbloquear o telefone se o dono se esqueceu do pin ou da senha.