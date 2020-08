Katy Perry dá à luz sua primeira filha, Daisy Dove Bloom

O momento tão esperado por Katy Perry e seu noivo, o ator Orlando Bloom, finalmente chegou! A cantora deu à luz sua primeira filha, que recebeu o nome de Daisy Dove Bloom.

O anúncio do nascimento veio por meio de comunicado da UNICEF, instituição da ONU que tanto Katy como Orlando são Embaixadores da Boa Vontade.

No comunicado, além de publicar uma belíssima foto já com a filha, o casal pede para que as pessoas doem para a UNICEF, para que eles continuem ajudando mães e recém-nascidos principalmente agora em meio à atual pandemia do novo coronavírus.

Foto: Divulgação / UNICEF

“Nós estamos flutuando com o amor e admiração pela chegada segura e saudável de nossa filha.

Mas nós sabemos que somos sortudos e nem todo mundo pode ter uma experiência de nascimento tão pacífica como a nossa. Comunidades ao redor do mundo ainda estão vivendo uma baixa nos trabalhadores de saúde e a cada 11 segundos uma mulher grávida ou um recém-nascido morre, principalmente por causas que podem ser prevenidas. Desde a Covid-19, as vidas de muitos outros recém-nascidos estão em risco por causa de uma maior falta de acesso à água, sabão, vacinas e medicamentos que previnem doenças. Como pais de uma recém-nascida, isso parte nossos corações enquanto nos somos empáticos com pais sofredores agora mais do que nunca.

Como Embaixadores da Boa Vontade da UNICEF, nós sabemos que a UNICEF está lá, no terreno, fazendo o que for preciso para ter certeza que toda mãe que está grávida tenha acesso a um trabalhador da saúde treinado e acesso à um sistema de saúde de qualidade. Em celebração ao coração que nós já sabemos que nossa filha possui, nós montamos uma página de doação para celebrar a chegada de DDB. Ao apoiar a UNICEF, você está apoiando um começo de vida seguro e reimaginando um mundo mais saudável para toda criança. Nós esperamos que seu coração possa se abrir em generosidade.”

Para doar, basta acessar a página da UNICEF.