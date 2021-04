Kelly Key diz que sofreu preconceito por ser bonita: ‘Uma luta grande’

Há quase um mês, Kelly Key completou 38 anos e, em referência ao marco, decidiu gravar um vídeo falando sobre sua trajetória e as inseguranças que tem até hoje. Em um vídeo publicado, nesta terça-feira (1º), no canal dela no YouTube, a cantora disse achar que chegaria nesta idade “totalmente segura” de si mesma.

“Fiz 38 anos e sempre que olhava para essa idade imaginava que ia chegar totalmente segura de mim. Até sou, mas ainda tenho muitas inseguranças hoje e sobre o futuro”, começou ela.

A artista falou que as inseguranças sempre fizeram parte da vida dela, pois já na infância escutava comentários sobre o corpo que, segundo ela, se desenvolveu muito cedo. Além disso, ela contou que a carreira na música sempre foi alvo de ataques de terceiros.

“A tendência da sociedade em criticar a mulher em ascensão, se eu sabia cantar mesmo. Fui convidada para coisas tão legais que eu neguei pela insegurança do que as pessoas diziam”, contou.

Em seguida, Kelly Key disse que sentiu dificuldade em ser aceita por ser uma mulher bonita. “Durante minha carreira inteira, minha insegurança sempre foi falar sobre beleza e trabalho. As pessoas adoram criticar uma mulher que gosta de se cuidar, uma mulher bonita, que chame atenção por suas qualidades físicas e isso sempre me causou muito receio de ser julgada pela aparência. Foi uma luta muito grande minha de tentar provar algo a alguém, que eu sou mais que a imagem. Por incrível que pareça, ser bonita causa muita insegurança porque causa muito preconceito, as falas são muito pesadas, muito grosseiras. A gente tem que lidar com coisas muito difíceis, apesar de ter uns privilégios também”, afirmou.

