Kristen Stewart, de Crepúsculo, viverá a Princesa Diana

A atriz Kristen Stewart foi escalada como a Princesa Diana para um novo projeto. A informação é do Deadline.

Conhecida por Crepúsculo, a famosa terá o importante papel no novo filme de Pablo Larraín, de Neruda (2016) e No (2012). O nome do filme será Spencer.

O roteiro do longa estrelado por Kristen Stewart será escrito por Steven Knight, de Peaky Blinders e de Calmaria (2019). O drama promete explorar uma passagem da vida da Princesa Diana.

O filme pretende acompanhar um final de semana da figura histórica. Nele, a Princesa Diana percebe que o casamento com Charles não está mais funcionando e por isso, precisa deixar o caminho de ser uma rainha algum dia.

Esse final de semana seria no último Natal de Diana como princesa. As gravações devem começar apenas em 2021.

Um detalhe confirmado pelo diretor é que o filme não trará a trágica morte de Diana, em 1997. A história será focada apenas no citado final de semana.

Desde que estrelou a saga Crepúsculo, Kristen Stewart apareceu em papéis muito diferentes. Um dos últimos, por exemplo, foi no reboot de As Panteras.

Larraín elogiou a atriz e explicou o motivo da escolha. Para o cineasta, Kristen Stewart é perfeita para viver a figura histórica em um final de semana complicado na realeza britânica.

“Kristen Stewart é uma das melhores atrizes do cinema atual. Para fazer bem, você precisa de algo muito importante, que é mistério. Ela pode ser muitas coisas e tem momentos que ela consegue ser misteriosa e frágil, além de muito forte, que é o que é necessário”, explicou o cineasta.

O diretor de Spencer ainda comentou que viu diversos filmes de Kristen Stewart para chegar na escolha. A conclusão é que a atriz de Crepúsculo “tem uma diversidade incrível” na atuação.

Spencer, com Kristen Stewart como Princesa Diana, ainda não tem previsão de estreia.