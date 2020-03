Lacen-PA busca agilizar resultados de casos suspeitos de Covid-19

O diretor do Laboratório Central do Estado (Lacen-PA), Alberto Júnior, reuniu-se, no último sábado (21) às 12h, com a equipe da Seção de Virologia 1 da Divisão de Biologia Médica, para traçar estratégias visando à agilidade na liberação dos resultados de exames de casos suspeitos de Covid-19.

A equipe do Lacen-PA passou por capacitação no Instituto Evandro Chagas (IEC) e desde a última quinta-feira (19), está apta a realizar o exame específico para diagnóstico da Covid-19 causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV2). A equipe é composta apenas por mulheres farmacêuticas-bioquímicas e técnicas em laboratório.